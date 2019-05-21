Большинство подземных пешеходных переходов Оренбурга в плачевном состоянии

Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге располагается 14 подземных пешеходных переходов, большинство из них находятся в плачевном состоянии. Из-за аварийного состояния закрыли один переход, еще пять переходов нуждаются в капремонте, такие данные обнародовало управление строительства и дорожного хозяйства Оренбурга в своём отчете за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По причине аварийного состояния строительных конструкций закрыт переход по ул. Пролетарской ост. «Пролетарская». Ведется разработка проекта капитального ремонта перехода.

Подземные пешеходные переходы по пр. Победы ост. «ОГУ», ост. «ДК «Россия», а также по ул. Чкалова ост. «Красного казачества», ост. «Парковская» и переход по ул. Шевченко в районе ул. Леушинская требуют капитального ремонта.

Переходы по пр. Гагарина ост. «Мира», ост. «1 гор. больница» и по ул. М. Жукова ост. «Филармония» нуждаются в ремонте потолков, напольного плиточного покрытия и стен.

«Ежегодно на ремонт вышеперечисленных подземных переходов выделяется до 1,5 млн рублей. Данные денежные средства не позволяют содержать в безаварийном надлежащем состоянии подземные пешеходные переходы», — заявили в управлении строительства и дорожного хозяйства горадминистрации.