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В США выросли продажи жилья на вторичном рынке

Экономика

Согласно средним прогнозам, в апреле продажи жилья выросли до 5,3 млн единиц с 5,21 млн в марте

Вашингтон, 21 мая 2019, 09:54 — REGNUM  В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц. Таковы оценки экономистов. Как сообщает Bloomberg, это сопоставимо со средним показателем 5,42 миллиона за последние 36 месяцев. Эти данные будут опубликованы Национальной ассоциацией риелторов сегодня, 21 мая, в докладе.

Добавим, что продажи жилья растеряли часть февральского прироста на 11,2% и упали на 4,9% в течение марта. Как отмечает Национальная ассоциация риелторов, откат был наиболее сильным на рынках с более высокими ценами, на которые негативно повлияли новые ограничения на налоговые вычеты штатов и местных органов власти, вызванные новым налоговым законодательством.

В целом, эксперты ожидают умеренного роста продаж существующих домов в течение апреля. Ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, что приводит к тому, что заявки на покупку неуклонно растут.

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Рынок жилья
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