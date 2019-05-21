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Казахстан планирует привлечь международного оператора для управления СЭЗ

Экономика

Компанию DP World планируется привлечь для управления СЭЗ «Морпорт Актау»

Нур-Султан, 21 мая 2019, 09:19 — REGNUM  Международная компания DP World привлечена к управлению свободной экономической зоны (СЭЗ) «Хоргос — восточные ворота». Об этом 21 мая заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в СЭЗ уже выстроены операционные процессы в соответствии с положительным мировым опытом. Министр считает, что инвестиционная привлекательность экономической зоны «Хоргос — восточные ворота» привлекла в капитал СЭЗ крупнейшего морского перевозчика Cosco Shiping.

Скляр добавил, что для управления СЭЗ «Морпорт Актау» также планируется привлечь компанию DP World.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Нур-Султане прошло заседание правительства, во время которого обсуждались вопросы развития свободных экономических зон в республике. По официальным данным, на территории СЭЗ Казахстана с 2002 по 2009 год запущено 183 проекта.

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