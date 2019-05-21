Вторник, 21 Мая 2019 года
08:54:17 МСК

В Росморречфлоте обсудили строительство Багаевского гидроузла на Дону

Экономика

Участников рабочей встречи интересовали вопросы, связанные с завершением работ в рамках первого этапа строительства

Москва, 21 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон обсудили участники рабочей группы на совещании в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча прошла под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Виктора Вовка. В ней приняли участие представители центрального аппарата федерального агентства, ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», АО «Стройтрансгаз», АО «Акватик», ведомственного проектного офиса.

«На заседании обсуждены вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ в рамках первого этапа строительства Багаевского гидроузла, предусматривающих проведение дноуглубления с целью формирования нового судового хода, строительство причала для обеспечения объекта материалами, прокладку временных линий электроснабжения», — говорится в сообщении.

Добавим, строительство Багаевского гидроузла выполняется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути», а он, в свою очередь, является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного правительством России.

Проект предполагает создание условий судоходства и требуемых габаритов пути для беспрепятственного сквозного прохода судов по Нижнему Дону в течение всего навигационного периода, устранения инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузовых и пассажирских потоков.

Читайте также: Багаевский гидроузел: борьба за реку Дон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские и речные грузоперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить