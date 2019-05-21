В Росморречфлоте обсудили строительство Багаевского гидроузла на Дону

Москва, , 08:43 — REGNUM Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон обсудили участники рабочей группы на совещании в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча прошла под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Виктора Вовка. В ней приняли участие представители центрального аппарата федерального агентства, ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», АО «Стройтрансгаз», АО «Акватик», ведомственного проектного офиса.

«На заседании обсуждены вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ в рамках первого этапа строительства Багаевского гидроузла, предусматривающих проведение дноуглубления с целью формирования нового судового хода, строительство причала для обеспечения объекта материалами, прокладку временных линий электроснабжения», — говорится в сообщении.

Добавим, строительство Багаевского гидроузла выполняется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути», а он, в свою очередь, является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного правительством России.

Проект предполагает создание условий судоходства и требуемых габаритов пути для беспрепятственного сквозного прохода судов по Нижнему Дону в течение всего навигационного периода, устранения инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузовых и пассажирских потоков.

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