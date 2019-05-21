ФАС предложила строже наказывать топ-менеджеров за картельные сговоры

Москва, , 08:35 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать шестью годами лишения свободы топ-менеджеров компаний, уличенных в картельном сговоре. Об этом пишут «Ведомости» 21 мая, ссылаясь на текст соответствующего законопроекта.

Речь идет о владельцах компаний, членах совета директоров и ключевых руководителях. Антимонопольная служба предлагает считать особым отягчающим обстоятельством возможность распоряжаться более чем половиной голосов в компании.

В настоящее время отдельная ответственность для таких лиц не предусмотрена. Тем, кто лишь выполняет указания руководства, ФАС предлагает снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы.

Актуальность документа подтвердил изданию начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Текст внесут в правительство в ближайшее время, однако в нем еще возможны изменения, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал, что фармацевтическая отрасль лидирует в России по количеству картельных сговоров по итогам 2018 года. На нее пришлось 19% всех картельных сговоров в стране, при этом нарушения зафиксированы почти во всех регионах.

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