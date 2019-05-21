Расходы в новом отопительном сезоне в Ульяновской области достигнут 1 млрд

Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области вырастут расходы на подготовку к новому отопительному сезону. На ремонт сетей планируется направить около 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. В прошедшем сезоне эта сумма составляла около 815 млн рублей.

Основные ремонтные работы сейчас ведутся на сетях теплоснабжения. Власти отмечают, что особое внимание будет уделяться объектам, где ранее произошли инциденты. В 2019 году в регионе зарегистрировано 1430 нештатных ситуаций, в 2018 году — 1476. Наибольшее их количество отмечено в Инзенском, Сенгилеевском, Ульяновском, Чердаклинском районах, Новоульяновске, Димитровграде и Ульяновске.

В числе первоочередных работ — установка новой водонапорной башни в селе Выползово Сурского района. Планируется завершить работы до 1 июня, на эти цели из резервного фонда правительства выделено 1,2 млн рублей. Еще одна водонапорная башня будет установлена летом в селе Ивановка Ульяновского района.

В настоящее время готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 4,8%. Начался капитальный ремонт теплосетей, основного и вспомогательного оборудования котельных. Во всех муниципальных образованиях проходят гидравлические испытания, в ходе которых выявлено 126 порывов, из них осталось устранить 109.

Напомним, в 2018 году на ремонт котельных, наружных инженерных сетей, подготовку жилищного фонда в Ульяновской области направлено 814 млн рублей. В 2017 году на эти цели было выделено 747 млн рублей.