Президента Кении подозревают в причастности к делу о фальшивом золоте

Найроби, , 08:25 — REGNUM Главный прокурор Кении Нордин Хаджи призвал жителей страны прекратить распространение в социальных сетях информации о том, что имя президента Ухуру Кеньятты фигурирует в деле о фальшивом золоте, передает газета Mwananchi.

«Эти заявления, распространяемые в социальных сетях, безосновательны, кроме того, они могут вызвать беспричинное недовольство», — заявил Хаджи.

По информации издания, к указанному делу также причастен премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум. По делу проходят граждане Танзании, Нигерии и ДР Конго. Полиция Кении проводит расследование на вопрос причастности к делу граждан страны. Расследование должно быть завершено в срок до семи дней.

«Цель расследования любого преступления — гарантия того, что подозреваемые будут отвечать по предъявленным обвинениям. Это может быть осуществлено, если расследование проводится в спокойной обстановке, без конфликтов и угроз. Поэтому я призываю каждого, кто обладает какой-либо ценной информацией для следствия, представить ее в следственные органы», — отметил Хаджи, призывая граждан, обладающих информацией, прекратить распространять слухи в социальных сетях.