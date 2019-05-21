Премьер-министр Казахстана поручил создать стратегии развития каждой СЭЗ

Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил акиматам (администрациям) регионов поддерживать только успешные и эффективные свободные экономические зоны (СЭЗ), сообщает 21 мая агентство «Казинформ».

21 мая в Нур-Султане прошло заседание правительства, посвященное развитию индустриальных зон (ИЗ) и СЭЗ. Глава правительства подчеркнул, что при включении проектов в СЭЗ необходимо делать акцент на производстве с высокими технологиями.

Мамин поручил регионам в трёхмесячный срок разработать стратегию развития каждой СЭЗ на трехлетний срок. Глава правительства считает, что экономические зоны должны стать точками развития регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Кызыл-Ординской области Казахстана поручил в кратчайшие сроки создать СЭЗ в Байконуре.

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