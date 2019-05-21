В ОДК отметили результат работы центра по ремонту двигателей во Вьетнаме

Москва, , 08:22 — REGNUM Центр интегрированной логистической поддержки российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) во Вьетнаме показал первый результат — с момента открытия в апреле он отремонтировал пять вертолётных двигателей, сообщила пресс-служба ОДК.

«Средний ремонт двигателей типа ТВ3−117 и ВК-2500, находящихся в эксплуатации во Вьетнаме, выполняют специалисты ОДК-Климов. Российская сторона осуществляет поставку деталей и узлов, запасных частей, обучает персонал техническому обслуживанию двигателей и главных редукторов», — пояснили в пресс-службе корпорации.

Участие вьетнамской стороны в совместном проекте позволяет привлекать вспомогательный персонал для сопровождения работ. Местные специалисты уже получили сертификаты российского производителя об успешном ознакомлении с процессом среднего ремонта двигателей.

Дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании двигателей подписан между АО «ОДК-Климов» и вьетнамской компанией Helicopter Technical Service Company в октябре 2018 года. Центр интегрированной логистической поддержки функционирует на базе вьетнамской компании. Она также выступает дистрибьютором двигателей типа ТВ3−117 и ВК-2500.

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