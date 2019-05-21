В Южной Корее третий месяц продолжает расти индекс цен производителей

Сеул, , 08:26 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее продолжает расти третий месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в апреле 2019 года индекс цен производителей страны увеличился на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем и на 0,6% по сравнению с 2018 годом, до 103,67.

Известно, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года данный показатель значительно сократился, однако с февраля 2019 года индекс цен производителей увеличился на 0,1%.

По предварительным данным, основной причиной роста цен является рост мировых цен на нефть.

В апреле стоимость нефти в Дубае увеличилась на 6,7%, до $72,13 за баррель.

«Вместе с ростом мировых цен на нефть, в стране также выросли цены, в частности на промышленные товары», — сообщили представители Банка Кореи.

Известно, что стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 4,1%, бензина — на 9,9%, дизельного топлива — на 2,6%, сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции — на 1,3%, яиц — на 39,5%.

С другой стороны, из-за распространения африканской чумы свиней в Китае и других странах стоимость свинины в Южной Корее сократилась на 13,5%.

Цены на услуги увеличились на 0,2%, в частности стоимость курьерских услуг увеличились на 49,9%, билетов на автобусы — на 5,7%, проезда в такси — на 1,3%.