Курс китайской валюты ослаб до 6,8990 юаней за доллар США

Пекин, , 08:18 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты составил 6,8990 юаней за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. Ослабление оказалось незначительным, однако общая тенденция говорит о том, что Центробанк Китая продолжает ослаблять юань.

Как полагают некоторые эксперты, это может быть связано с торговыми войнами, которые развязали Соединенные Штаты против Китая.

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