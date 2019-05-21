В Норильске обсудили план работ по реконструкции аэропорта на 2019 год

Норильск, Красноярский край, , 08:05 — REGNUM План работ на новый, завершающий этап реконструкции аэропорта «Норильск» и работу воздушной гавани в летний период 2019 года обсудили участники совещания оперативного штаба при правительстве Красноярского края, сообщила пресс-служба компании «Норникель».

Заседание прошло в Норильске при участии начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолия Пчелина, министр транспорта Красноярского края Константина Димитрова, руководителя блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергея Батехина, генерального директора аэропорта «Норильск» Андрея Никифорова, генерального директора авиакомпании «Нордcтар» Леонида Мохова, представителей подрядных и проектных организаций.

«Завершение реконструкции важнейшего для региона объекта, аэропорта Норильска, требует мобилизации всех заинтересованных сторон», — сообщил Пчелин на совещании.

В свою очередь Мохов пояснил, что летом текущего года в аэропорту будет проводиться замена покрытий перрона, завершено строительство ряда объектов аэропорта — патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции.

Добавим, проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций превысит 12,5 млрд рублей, финансирование проекта предусмотрено до 2020 года.

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