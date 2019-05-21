Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока

Москва, , 07:45 — REGNUM На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

Дополнительные средства на 2019−2021 года выделены Республике Бурятия, Забайкальскому и Приморскому краю — в 2019 году — 10,81 млрд руб., в 2020 году — 7,3 млрд руб., в 2021 году — 4,33 млрд руб.

Средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Бурятии (74 мероприятия) и в Забайкальском крае (70 мероприятий) и Приморском крае (10 мероприятий).

Поддержка государства позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин с 2012 года высказывает критические замечания по поводу развития Дальнего Востока.

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