Жители Ульяновской области получат баллонный газ по льготной цене

Ульяновск, , 07:12 — REGNUM Более 67 тыс. жителей Ульяновской области продолжат получать баллонный газ по льготной цене. Субсидии будут выделены из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Правительство области утвердило правила предоставления и распределения субсидий из региональной казны муниципальным образованиям и газораспределительным компаниям по снабжению населения сжиженным газом бытовых нужд. Стоимость баллона составит 605 рублей, при этом газ будет поставляться по коммерческой цене, которая выше установленной. Разница между коммерческой и льготной стоимостью компенсируется из регионального бюджета.

По данным правительства, в 2019 году на эти цели планируется направить 37,7 млн рублей. Всего в этом году планируется обеспечить баллонным газом по утвержденной стоимости 67,4 тысячи человек. По простым арифметическим подсчётам, размер субсидии в расчёте на одного человека составит ориентировочно 560 рублей.

Списки жителей, имеющих право на получение баллонного газа по субсидированной цене, утверждаются главами администраций муниципальных образований.

Также составлен перечень уполномоченных газораспределительных организаций для поставок баллонного газа населению. Поставки газа жителям Ульяновска и Ульяновского района осуществляет ООО «Ника», потребителей Димитровграда, Мелекесского, Старомайнского, Новомалыклинского и Чердаклинского районов обеспечивает индивидуальный предприниматель Владимир Носков, остальных территорий — ООО «Сириус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года на уровне федерации было принято постановление, отменяющее государственное регулирование цен на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. В Ульяновской области заявили, что это привело к срывам поставки востребованного коммунального ресурса населению и росту цен на него в среднем по стране на 12% при заданном предельном росте тарифа для населения 3−4%. В области проблема с обеспечением населения сжиженным газом была отмечена в 22 муниципалитетах из 24. Поставщик требовал компенсацию за доставку и, по расчетам экспертов, ежегодные расходы могут достигать порядка 50 млн рублей.

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