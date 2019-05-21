Татария завершила 2018 год с бюджетным профицитом 4,6 млрд рублей

Казань, , 05:20 — REGNUM В Татарии за январь-декабрь 2018 года бюджет региона был исполнен на 279,311 млрд рублей по доходам и 274,704 млрд рублей по расходам. Профицит был более 4,6 млрд рублей. Депутаты Госсовета Татарии на ближайшей сессии утвердят окончательную редакцию исполнения бюджета республики за 2018 год, проект документа обсудят на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 28 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В документе почти на 1,2 тыс. страниц уточняется, что доходные обязательства бюджета по итогам 2018 года были исполнены на 279 311 067,5 тыс. рублей, а расходные — на 274 704 238,9 тыс. рублей. При этом доходы превысили расходы на 4 606 828,6 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет по доходам составлял более 324,919 млрд рублей при налоговых и неналоговых доходах свыше 281,3 млрд рублей, что выше показателей предыдущего периода на 3,7%. В частности, по налогу на прибыль организаций план перевыполнен на 4,3% — более 103,743 млрд рублей. Налог на доходы физлиц также выше плана на 2,9% — 75,509 млрд рублей. Улучшилась платёжная дисциплина по транспортному налогу, что привело к перевыполнению плана на 2,7% — 5,033 млрд рублей (поступление в консолидированный бюджет).

В пояснительной записке к проекту документа уточняется, что за прошлый год в регионе уменьшилось число государственных и муниципальных учреждений — на 62. На начало января 2018 года их было 4886. Зафиксировано также и уменьшения числа государственных и муниципальных унитарных предприятий — на семь, до 163. К слову, содержание депутатов Госдумы, членов Совфеда от региона и их помощников за счёт федерального бюджета составило за год было 48,806 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года бюджет республики был исполнен на 55,3 млрд рублей, мобилизовав в местные местные бюджеты 10,7 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета были на уровне 45,8 млрд рублей, а республиканского — на 36,6 млрд рублей. Местным бюджетам в форме трансфертов из республиканского бюджета было выплачено 8,4 млрд рублей.