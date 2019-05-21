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Пенс приедет в Канаду для переговоров с Трюдо по торговле

Экономика

Его приезд должен поспособствовать скорому заключению торгового соглашения

Пенс приедет в Канаду для переговоров с Трюдо по торговле
Makaristos
Флаги Канады и США

Вашингтон, 21 мая 2019, 05:01 — REGNUM  Американский вице-президент Майк Пенс прибудет с визитом в Канаду 30 мая, где встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо для обсуждения торговой сделки, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что Пенс обсудит с Трюдо подготовку к подписанию трехстороннего торгового соглашения, которое должно прийти на смену договору о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По мнению Пенса, новое соглашение должно принести выгоду не только Соединенным Штатам, но и другим участникам — Канаде и Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая правительство США согласилось снять пошлины на импорт алюминия и стали для Канады и Мексики. Сообщалось, что решение было принято в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Читайте ранее в этом сюжете: США согласны снять пошлины на сталь для Канады и Мексики — Reuters

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