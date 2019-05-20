Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Lumentum прекращает сотрудничество с Huawei вслед за Google

Экономика

Intel, Qualcomm и Broadcom ещё не заявили о прекращении сотрудничества с китайской корпорацией

Милпитас, США, 20 мая 2019, 23:56 — REGNUM  Производитель оптических систем Lumentum Holdings объявил о прекращении сотрудничества с китайской корпорацией Huawei из-за ограничений Белого дома, 20 мая передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прекращении сотрудничества с Huawei уже заявила компания Alphabet, владелец Google.

Другие крупные корпорации, такие как Intel, Qualcomm и Broadcom, ещё не заявили о прекращении сотрудничества с китайской компанией.

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