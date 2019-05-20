Глава Минприроды пообещал Путину закрыть нижегородскую «Черную дыру» к зиме

Москва, , 23:27 — REGNUM Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе рекультивации объектов накопленного экологического ущерба — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Министр назвал эти объекты «очень тяжелыми», сообщает пресс-служба Кремля.

«На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом «Чёрная дыра» мы подойдём к концу, думаю, где‑то в районе ноября-декабря», — сказал Кобылкин, отметив огромную работу местной власти, в частности, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам министра, технология, применяемая в ходе рекультивации этой свалки, сложная, которая предполагает перемешивание отходов в песком и многократное нагревание, температура при этом достигает 1200 °C.

«Оборудование в основном российское, прошедшее экспертизу, и высокая степень вероятности, что к концу года мы этот объект рекультивируем», — еще раз подчеркнул Кобылкин.

Работы по «Белому морю» планируется закончить в первом квартале 2020 года. На полигоне «Игумново» — 100 гектаров, 44 метра высотой — в настоящее время происходит фильтрация и обеззараживание.

После ликвидации этих объектов планируется приступить к рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области.

Напомним, Средства на ликвидацию всех трех объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.

Соглашение о субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительством Нижегородской области было подписано 20 февраля 2017 года. Пункт 4.3.3 соглашения обязывал областные власти «обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия». На ликвидацию «Черной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей. Согласно контракту срок завершения работ на трех объектах установлен в апреле 2020 года.

К началу апреля ликвидационные работы были выполнены на 70%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин в ходе круглого стола на Международном форуме «Великие реки» сказал, что подрядчик заявляет о возможности досрочного завершения работ по указанным объектам.

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