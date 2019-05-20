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Daimler сократит «административные расходы» на 20%

Экономика

Программа по сокращению расходов ожидается летом 2019 года

Daimler сократит «административные расходы» на 20%
Диего Ривера. Рабочий. 1932

Штутгарт, Германия, 20 мая 2019, 23:01 — REGNUM  Автопроизводитель Daimler намерен сократить «административные расходы» компании на 20% в рамках масштабного плана по экономии, 20 мая передаёт агентство Reuters.

Программа по сокращению расходов, над которой работает новый глава немецкого концерна Ола Каллениус, ожидается летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая американский автопроизводитель Ford заявил о сокращении 10% наемных работников по всему миру.

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