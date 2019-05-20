Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Google оставляет Huawei без Android

Экономика

Экономическая война между США и Китаем приобретает новые формы

Google оставляет Huawei без Android
Kārlis Dambrāns
Huawei

Вашингтон, 20 мая 2019, 22:11 — REGNUM  Американская корпорация Google приостанавливает сотрудничество с китайской корпорацией Huawei по всем линиям взаимодействия. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Reuters.

Данная мера, скорее всего приведет к тому, что операционная система Android перестанет обновляться на устройствах Huawei, а также на них нельзя будет устанавливать программы от Google. Фактически это приведет к тому, что поставки смартфонов Huawei за пределы Китая станут очень затруднительными.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к патентованным приложениям и сервисам от Google», — заявил Reuters один из работников корпорации Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящиеся у власти в США республиканцы ведут тотальную экономическую войну против Китая и пытаются вытеснить китайский капитал с американского рынка всеми доступными способами. Жесткие ограничительные меры введены против китайской корпорации Huawei, которая производит телекоммуникационное оборудование и гаджеты.

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Торговая война между Китаем и США
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