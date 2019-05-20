За ремонтом дорог в Костроме будут следить общественники и депутаты

Кострома, , 21:06 — REGNUM В Костромской области планируют создать независимую группу для контроля за ремонтом магистралей, в том числе, соблюдением часового режима дорожных работ и их качеством. С таким предложением выступил губернатор Костромского региона Сергей Ситников, — сообщает пресс-служба областной администрации.

«За последние 4 года для дорожных предприятий закуплено большое количество новой высокотехнологичной дорожной техники, асфальтовые заводы. Костромичи должны увидеть эффективность этих закупок, эффективность использования оборудования. У меня предложение к депутатам Костромской областной Думы, представителям регионального отделения Общероссийского Народного фронта создать независимую группу мониторинга, без привлечения департамента транспорта и дорожного хозяйства, для контроля за организацией ремонтов дорог…», — отметил глава региона.

По информации «Костромаавтодора», в настоящее время в нормативное состояние приведено 50% дорог регионального и межмуниципального значения от запланированных на год работ. Уложено 20 тысяч тонн асфальта. По сравнению с прошлым годом объемы работ увеличены в три раза. Как сообщает «Smi44», до 2024 года на капитальный ремонт дорог из федерального бюджета Костромская область получит более 16 млрд. рублей. В областном бюджете предусмотрено еще 2 млрд. Предполагается, что за 5 лет капитально отремонтируют 1 041,3 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

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