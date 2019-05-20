Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Счётная палата США пришла к выводу, что Пентагон тратит больше денег на меньшее количество оружия. Об этом пишет издание Task and Purpose. Счётная палата США — это аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса США.

По информации Счетной палаты США, портфель основных оружейных программ минобороны в 2018 финансовом году вырос в цене на 8 миллиардов долларов, но содержит на четыре системы вооружений меньше, чем в 2017 финансовом году.

Одной из причин, по мнению Счетной палаты США, является тот факт, что заказы часто даются без полной и открытой конкуренции. Обнаружено, что Пентагон не проводит конкурентные процедуры по 67 процентам из 183 крупных контрактов.

47 процентов контрактов из этих 183 контрактов заключены с пятью корпорациями и связанными с ними организациями. Речь идет о компаниях United Technologies, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing and Lockheed Martin.

Другим фактором является то, что Пентагон добавляет новые возможности к существующим программам, а не создает новые программы. Это означает, что существующие программы требуют больше времени для завершения. Установлено, что в среднем программы в текущем портфеле примерно на 4 месяца длительнее программ 2017 года и почти на 3 года длительнее программ 2012 года.