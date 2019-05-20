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Крымские ГУПы и МУПы задолжали налоговой более четверти миллиарда рублей

Экономика

«Крымтроллейбус», «Крымавтодор» и «Водоканал» — самые злостные неплательщики

Симферополь, 20 мая 2019, 18:15 — REGNUM  Государственные и муниципальные унитарные предприятия Крыма должны более 263 млн рублей налогов, сборов и страховых взносов. Об этом 20 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по РК.

«На 1мая 2019 государственные и муниципальные унитарные предприятия Республики, находящиеся в процедурах банкротства, допустили неуплату налогов, сборов и страховых взносов на сумму более 263 миллионов рублей… ГУП РК «Крымтроллейбус» — 36,3 млн рублей, ГУП РК «Крымавтодор» — 13,9 млн рублей, МУП ГПЩ «Водоканал» — 11,2 млн. рублей», — отметили в налоговой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, по данным крымских налоговиков, республиканские ГУПы и МУПы должны были бюджету более 160 миллионов рублей в виде налогов.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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