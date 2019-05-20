Продолжает снижаться объем экспортных заказов на тайваньскую продукцию

Тайбэй, , 18:10 — REGNUM В текущем году зафиксировано резкое и неизменное снижение объема экспортных заказов компаниям из Тайваня, сообщает 20 мая Синьхуа со ссылкой на данные, полученные из экономического департамента Тайбэя.

В апреле суммарный показатель таких заказов продолжил снижение шестой месяц подряд, сократившись еще на 3,7% в годовом исчислении и на 2,4% по сравнению с мартом, составив около 38 млрд долларов.

Всего же за первые четыре месяца 2019 года снижение объема заказов, которые поступили в компании и на предприятия острова, составило 7,2%.