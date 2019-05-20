Тамбовские власти помогут местным предприятиям выйти на международные рынки

Тамбов, , 18:09 — REGNUM В Тамбовской области предпринимают меры для увеличения в ближайшей перспективе экспорта местных товаров и услуг, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 20 мая, на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина были обсуждены вопросы международной кооперации и экспорта в рамках участия в национальном проекте по данному направлению.

Доля региона в российском экспорте пока незначительная. Более 70% поставок за рубеж занимают продовольственные товары и сырье. В структуре экспорта основную долю составляют зерно, мясо и субпродукты, корма. Тамбовское зерно экспортируется в 11 стран.

Целевые показали по нацпроекту до 2024 года — амбициозные. Прогноз объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в 2024 году — 108 млн долларов (результат 2018 года — 70 млн долларов). То есть за шесть лет предстоит увеличить объем на треть. По линии АПК прирост должен составить 82,3 млн долларов.

По мнению Александра Никитина, это очень серьезные обязательства, и результат зависит от системно организованной работы, которая включает создание условий для поддержки предприятий в сфере экспорта, эффективное взаимодействие всех заинтересованных участников, контроль со стороны профильных управлений.

«Я вижу большой потенциал в малом и среднем бизнесе. На прошлой неделе в ходе участия в ежегодной предпринимательской конференции мы обсуждали с бизнес-сообществом вопросы выхода на международные рынки. И надеемся, что наши совместные шаги будут успешными. Есть интересные инициативы и проекты», — сказал Александр Никитин.

Глава региона также отметил, что по линии АПК рост экспорта будет зависеть от погодных условий и конъюнктуры внешнего рынка, а вот у тамбовской промышленности имеются резервы, которые необходимо использовать.