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В Туркмении обнаружили новое месторождение природного газа

Экономика

Каковы запасы новой скважины – пока неизвестно

Ашхабад, 20 мая 2019, 18:00 — REGNUM  «Туркменгеология» пробурила на перспективной площади «Таджибай» в Лебапской области скважину глубиной 2 400 метров, получив приток промышленно значимого природного газа без серы. Об этом на правительственном заседании сообщил вице-премьер Мыратгелди Мередов, пишет «Туркменистан сегодня».

В настоящее время специалисты научно-исследовательского института госконцерна «Туркменгаз» проводят оценку запасов нового газового месторождения.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру активнее принимать меры по вводу в эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений, подчеркнув, что это необходимо для увеличения экспорта экологически чистого топлива, а также обеспечения отечественных нефте‑ и газоперерабатывающих производств.

ИА REGNUM напоминает, что на территории Туркмении открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

Отметим, что по запасам природного газа страна занимает четвертое место в мире.

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Экономика Туркмении
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