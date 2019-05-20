Инвестор добровольно отказался от концессии по ростовской больнице

Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM ООО «РостовМедИнвест» — компания, претендовавшая на концессию по городской больнице № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону, — отказалось от этой идеи. Инвестор отправил городским чиновникам официальное письмо.

Соответствует ли эта информация действительности, пока не ясно. Подтверждения данных пока нет. Сообщение об отказе инвестора появилось в издании «Аргументы и факты» со ссылкой на источник в департаменте экономики города.

Читайте по теме: На концессию ростовской горбольницы претендует ООО «РостовМедИнвест»

«Что за безумие происходит?» — ростовчане готовы отстоять горбольницу

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на возможную передачу ЦГБ так:

«Изначально рассматривалась концессия всего комплекса ЦГБ. Я принял иное решение. Пусть сначала инвестор достроит больницу, оснастит новым оборудованием, доведет ЦГБ до определенного уровня, и тогда будем двигаться дальше в вопросе концессии», — сказал глава региона.

Реакция Голубева стала ответом на недовольство среди горожан. Они подвергли критике якобы необходимое решение ростовских чиновников. Несмотря на протест жителей донской столицы, депутаты Ростовской-на-Дону городской думы предварительно одобрили передачу городской больницы № 1 имени Семашко в концессию.

Читайте ранее в этом сюжете: Возможного концессионера ростовской горбольницы проверят на «вшивость»