Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Инвестор добровольно отказался от концессии по ростовской больнице

Экономика

Официально эта информация не подтверждена

Ростов-на-Дону, 20 мая 2019, 17:54 — REGNUM  ООО «РостовМедИнвест» компания, претендовавшая на концессию по городской больнице № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону, отказалось от этой идеи. Инвестор отправил городским чиновникам официальное письмо.

Соответствует ли эта информация действительности, пока не ясно. Подтверждения данных пока нет. Сообщение об отказе инвестора появилось в издании «Аргументы и факты» со ссылкой на источник в департаменте экономики города.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на возможную передачу ЦГБ так:

«Изначально рассматривалась концессия всего комплекса ЦГБ. Я принял иное решение. Пусть сначала инвестор достроит больницу, оснастит новым оборудованием, доведет ЦГБ до определенного уровня, и тогда будем двигаться дальше в вопросе концессии», — сказал глава региона.

Реакция Голубева стала ответом на недовольство среди горожан. Они подвергли критике якобы необходимое решение ростовских чиновников. Несмотря на протест жителей донской столицы, депутаты Ростовской-на-Дону городской думы предварительно одобрили передачу городской больницы № 1 имени Семашко в концессию.

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