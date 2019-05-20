Тамбовская область вошла в пятерку регионов-лидеров по вводу жилья

Тамбов, , 17:50 — REGNUM По итогам 2018 года Тамбовская область вошла в пятерку лидеров по темпам ввода нового жилья в расчете на одного жителя, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соответствующее исследование опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Обеспеченность жилой площадью тамбовчан растет с каждым годом. По итогам 2018 года наибольшее количество жилья в пересчете на одного жителя ввели в пяти регионах страны: в Ленинградской, Московской, Калининградской, Тюменской и Тамбовской областях. На Тамбовщине в прошлом году было построено 0,8 кв. метров жилплощади в расчете на одного жителя. Объем ввода жилья по сравнению с 2017 годом вырос на 2,3%.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ближайшие пять на территории региона запланирован значительный рост объемов жилищного строительства. В планах, которые утверждены на федеральном уровне, — ввод с 2019 по 2024 годы 6210 тыс. кв. метров жилья. При таком наращивании объемов ежегодно свои жилищные условия смогут улучшать 30 тысяч семей.

Создание комфортных условий для проживания тамбовчан — главная цель этого проекта. Поэтому губернатор Александр Никитин поставил задачу синхронизировать социальные проекты таким образом, чтобы новые жилые микрорайоны были обеспечены не только инженерной, но и социальной инфраструктурой — детскими садами, школами, медучреждениями, дорогами, парками и скверами. Комплексная застройка предполагает взаимодействие исполнительных органов власти, ресурсопоставщиков, активное участие региона в федеральных программах по возведению инфраструктурных объектов.