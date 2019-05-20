Понедельник, 20 Мая 2019 года
17:51:09 МСК

Тамбовская область вошла в пятерку регионов-лидеров по вводу жилья

Экономика

В 2018 году в регионе построено 0,8 кв. метров жилплощади в расчете на одного жителя, объём ввода вырос на 2,3%

Тамбов, 20 мая 2019, 17:50 — REGNUM  По итогам 2018 года Тамбовская область вошла в пятерку лидеров по темпам ввода нового жилья в расчете на одного жителя, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соответствующее исследование опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Обеспеченность жилой площадью тамбовчан растет с каждым годом. По итогам 2018 года наибольшее количество жилья в пересчете на одного жителя ввели в пяти регионах страны: в Ленинградской, Московской, Калининградской, Тюменской и Тамбовской областях. На Тамбовщине в прошлом году было построено 0,8 кв. метров жилплощади в расчете на одного жителя. Объем ввода жилья по сравнению с 2017 годом вырос на 2,3%.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ближайшие пять на территории региона запланирован значительный рост объемов жилищного строительства. В планах, которые утверждены на федеральном уровне, — ввод с 2019 по 2024 годы 6210 тыс. кв. метров жилья. При таком наращивании объемов ежегодно свои жилищные условия смогут улучшать 30 тысяч семей.

Создание комфортных условий для проживания тамбовчан — главная цель этого проекта. Поэтому губернатор Александр Никитин поставил задачу синхронизировать социальные проекты таким образом, чтобы новые жилые микрорайоны были обеспечены не только инженерной, но и социальной инфраструктурой — детскими садами, школами, медучреждениями, дорогами, парками и скверами. Комплексная застройка предполагает взаимодействие исполнительных органов власти, ресурсопоставщиков, активное участие региона в федеральных программах по возведению инфраструктурных объектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить