Все большая часть военного бюджета США уходит на аутсорсинг

Вашингтон, , 17:47 — REGNUM В открытом доступе находится доклад научно-исследовательской службы Конгресса США, который посвящен подрядчикам Пентагона и численности войск в ходе операций в Афганистане и Ираке в 2007—2018 годах.

В докладе отмечается, что на протяжении всей своей истории министерство обороны США полагалось на подрядчиков для поддержки широкого спектра военных операций. Операции за последние тридцать лет высветили важную роль, которую подрядчики играют в поддержке американских войск как с точки зрения количества подрядчиков, так и с точки зрения вида выполняемых работ.

Утверждается, что во время недавних военных операций США в Ираке и Афганистане подрядчики часто составляли 50 процентов или более от общего присутствия минобороны в этих странах.

За четвертый квартал 2018 финансового года Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о 49 451 сотруднике-подрядчике, работающем на минобороны в зоне его ответственности, в том числе о 28 189 лицах, расположенных в Афганистане, Ираке и Сирии.

В период с 2009 по 2018 финансовый год обязательства по всем контрактам, финансируемым Пентагоном, выполненным в районах операций в Ираке и Афганистане, составили приблизительно 208 миллиардов долларов.