Реформа Текслера: в Челябинской области увеличат отчисления муниципалитетам

Челябинск, , 17:37 — REGNUM Глава Челябинской области Алексей Текслер анонсировал в регионе новую муниципальную реформу, направленную на увеличение бюджетных поступлений в города и районы Южного Урала и предоставление муниципалитетам дополнительных полномочий. Свои предложения Текслер озвучил в обращении к депутатам Законодательного собрания 20 мая. Полный текст обращения опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Текслер заявил о необходимости предоставить районам областного центра дополнительные возможности и средства на решение конкретных проблем: уборку снега на тротуарах и во внутриквартальных проездах зимой, озеленение летом, благоустройство общественных пространств. В настоящее время, по его словам, районы Челябинска испытывают нехватку средств в размере 400−500 млн руб. ежегодно. «Получается, что в городе должны создаваться новые благоустроенные территории, но при этом не выделяются средства на поддержание в нормальном состоянии уже созданных. Так не пойдет», — подчеркнул врио губернатора.

Глава региона предложил изменить нормативы перераспределения налоговых поступлений между бюджетами разного уровня. В частности, по собираемому земельному налогу норматив отчислений внутригородским районам Челябинска, по мнению Текслера, должен быть увеличен в 10 раз: с 3 до 30%. Это принесёт семи районам Челябинска более 500 млн руб.

В целях компенсации связанным с этим уменьшением средств общегородского бюджета, на муниципальный уровень предложено дополнительно передать дополнительно 10% налога по упрощенной системе налогообложения. В настоящее время в Челябинской области этот налог распределяется между областью и муниципалитетами по схеме «50/50», а в случае принятия плана Текслера 60% собранных средств будет поступать в муниципалитет, а 40% — в бюджет региона. При этом врио губернатора заявил, что считает справедливым утвердить такую схему для всех муниципальных районов и городских округов области, что даст бюджету Челябинска дополнительно 480 млн рублей, а бюджетам остальных муниципалитетов — около 300 млн рублей.

Текслер рассчитывает, что новая схема распределения средств будет мотивировать муниципалитеты «оказывать настоящую поддержку развитию предпринимательства». Он пообещал, что при позитивной динамике пропорции вновь могут быть пересмотрены «вплоть до полного зачисления всей «упрощенки» в бюджеты муниципалитетов».

Для пополнения бюджетов районов Челябинска Текслер также предлагает наделить специально созданные административные комиссии полномочиями по наложению денежных взысканий и штрафов за нарушения правил благоустройства. В настоящее время районные администрации только фиксируют нарушения, а штрафы отнесены к компетенции городской комиссии.

Вместе с тем Алексей Текслер подчеркнул, что при выделении районам большего количества необходимо обеспечить «единство городского хозяйства». «В городе должен безусловно соблюдаться единый дизайн-код», — отметил глава региона. Он также заявил о намерении повысить контроль за эффективностью муниципальных расходов и особо подчеркнул, что полученные средства должны «пойти на решение насущных проблем граждан, в том числе на приведение в порядок подходов и подъездов к школам, детским садам и поликлиникам, и не пойти, к примеру, на рост премий у ответственных лиц».

«Главная задача на уровне внутригородских районов Челябинска — создание благоустроенной городской среды. Попросту говоря, должно быть чисто, опрятно и комфортно. Сегодня это один из основных запросов горожан», — заявил Алексей Текслер.

Промежуточные итоги предложенной муниципальной реформы в Челябинске будут подводиться ежегодно.

Кроме того, Текслер раскритиковал итоги муниципальной реформы Челябинска 2014 года, когда была введена система «город с внутригородскими районами», где районные депутаты избираются путем прямого голосования, а депутаты городской думы Челябинска формируются из числа районных (по семь депутатов от каждого района).

«Увеличение числа избирательных округов привело к тому, что на каждого районного депутата в Челябинске сегодня приходится в разы меньше жителей и избирателей, чем раньше. За счет этого, по идее, должны легче выявляться и оперативнее решаться локальные проблемы, до которых часто не доходят руки на уровне города в целом. Но это не так, — заявил Алексей Текслер. — Количество обращений, которые поступают мне по вопросам именно таких локальных проблем конкретных дворов, улиц и скверов Челябинска, означает ровно одно. Люди не могут решить свои проблемы на том уровне, где они должны решаться».

Врио губернатора признал, что у системы «город с внутригородскими районами» есть и свой потенциал, но его необходимо раскрыть. «Если мы это сделаем в предстоящем пятилетнем цикле, значит такой системе быть. Если — нет, к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда депутаты Гордумы выбирались жителями Челябинска напрямую», — пообещал глава Челябинской области.

Алексей Текслер не исключил, что если предложенные им изменения в правилах перераспределения средств между область и муниципалитетами зарекомендуют себя, такая практика может быть распределена и на другие регионы России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Текслер на встречах с главами муниципалитетов вручает им специальные «синие папки», в которых собраны поступившие на имя врио губернатора жалобы и обращения жителей. Текслер пообещал мэрам и главам районов устроить экзамены по работе с этими обращениями.

В обиходе жителей Челябинской области появилось выражение «развороты Текслера» — так называют внеплановые выезды главы региона на проблемные городские объекты.

Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Ранее он занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ. Является выпускником президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва — так называемой «школы губернаторов».