Югра меняет промышленный облик — от добывающего к обрабатывающему

Ханты-Мансийск, , 17:36 — REGNUM В Югре активно развивается обрабатывающая промышленность в рамках диверсификации экономики автономного округа, зависящей от добычи нефти. В регионе запускается несколько инвестиционных проектов в плане обработки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева основной потребитель продукции обрабатывающей промышленности в автономном округе — это нефтяные компании.

«Ежегодно они приобретают оборудование и материалы на сумму около 200 миллиардов рублей. Развивая обрабатывающую промышленность в Югре, мы рассчитываем на организацию внутреннего рынка потребления», — отметил Алексей Забозлаев.

Замгубернатора сообщил об успехах индустриальных парков, два из которых — «Яшел парк Сибирь» в Нижневартовске и «Югра» в Сургуте — прошли конкурсный отбор в Минэкономразвития России на предоставление финансовой поддержки в 2019 году. Кроме того, их поддержит Фонд развития Югры. «Яшел парк Сибирь», к примеру, специализируется на переработке промышленных отходов. Якорным резидентом данного экотехнопарка является ООО «Трансломпереработка», специализирующееся на производстве металлоконструкций и сырья для металлургических комбинатов из металлосодержащих отходов, в том числе из отживших свой срок нефтегазовых труб.

«У нас в перспективе создание ещё трёх индустриальных парков, которые помогут обеспечить работу малому и среднему бизнесу», — заявил Алексей Забозлаев.

Помимо этого в Югре идёт работа по инвестированию в крупные промышленные объекты. В Нижневартовске и Нижневартовском районе уже работает компания «Эпик 380», которая занимается производством насосных установок для гидроразрыва пласта. В Сургутском районе готовится к реализации международный проект «Северстали» с итальянской компанией «Tenaris» по выпуску сварных труб нефтяного сортамента мощностью 300 тысяч тонн продукции в год. Что позволит привлечь в экономику региона порядка 13 млрд рублей инвестиций в ближайшие два года, а также создать 500 рабочих мест. К началу 2020 года начнётся строительство предприятия. Для реализации данного проекта выделен земельный участок на льготных условиях.

«В целом объем инвестиций в обрабатывающие предприятия Югры составит более 45 миллиардов рублей. Будут созданы более двух тысяч рабочих мест. После выхода всех проектов на свою проектную мощность бюджетный эффект по поступлению налогов в региональный бюджет составит 2,8 миллиардов рублей ежегодно», — подчеркнул Алексей Забозлаев.

По словам замгубернатора Югры, реализации таких проектов на территории автономного округа меняет промышленный облик — от добывающего к обрабатывающему.

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