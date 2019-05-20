Сотрудники итальянских авиакомпаний проведут 24-часовую забастовку

Рим, , 17:21 — REGNUM 21 мая профсоюзы итальянских авиакомпаний и наземных служб проведут 24-часовую забастовку, передает Italia Oggi в понедельник, 20 мая.

Вследствие забастовки авиакомпания Alitalia отменила около половины рейсов, намеченных на этот день. По расписанию отправятся самолеты, чей вылет намечен на период с 7 до 10 утра и с 18 до 21 часа. Чтобы перевезти част пассажиров с отмененных рейсов, будут использоваться более вместительные самолеты.

Сотрудники профсоюзов в ходе забастовки намерены обратить внимание властей страны на сложную ситуацию в своей сфере, на неопределенность будущего авиакомпании Alitalia и на необходимость получения работниками данной сферы новых законодательных и контрактных гарантий.

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