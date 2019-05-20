Для обслуживания органов власти Подмосковья закупают 78 новых автомобилей

Москва, , 17:27 — REGNUM Крупную партию автомобилей закупает комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующая информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Из технического задания следует, что объём поставки составляет 78 новых автомобилей двух типов. Первый — легковой автомобиль D-класса с типом кузова «Седан» и автоматической коробкой передач. Данную категорию планируется закупить в количестве 19 автомобилей. Второй тип — легковой автомобиль С-класса с типом кузова «Седан» и механической коробкой передач. Количество таких транспортных средств составит 59 единиц.

Начальная максимальная цена контракта на поставку 78 автомобилей определена в размере 87,499 млн рублей. При этом в документации указано, что автотранспортные средства будут применять для обслуживания управления делами губернатора, правительства, органов государственной власти и государственных органов Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, московские компании заключили картельный сговор и участвовали в «договорных» закупках на территории всей России.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский картель «гастролировал» по закупкам со всей территории РФ