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Сальвини: мы платим Евросоюзу и хотим, чтобы решения зависели от нас

Экономика

Для развития экономики нужно делать прямо противоположное тому, что делают евробюрократы, полагает Сальвини

Сальвини: мы платим Евросоюзу и хотим, чтобы решения зависели от нас
Иван Шилов © ИА REGNUM
Маттео Сальвини

Рим, 20 мая 2019, 17:13 — REGNUM  Италия вносит в бюджет Евросоюза больше, чем получает из фондов ЕС, и потому власти страны полагают, что решения ЕС должны зависеть и от Италии, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 20 мая, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Для развития экономики нужно делать прямо противоположное тому, что делают в последние годы евробюрократы, отметил Сальвини. Сейчас их решения блокируют экономическое развитие, некоторые установленные ЕС ограничения должны быть отменены, полагает он.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Экономика Италии
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