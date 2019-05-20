В Ярославле не нашлось желающих взять дома-памятники в аренду за рубль

Ярославль, , 16:54 — REGNUM Первые аукционы на право льготной аренды объектов культурного наследия в Ярославле признаны несостоявшимися. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт мэрии города.

Речь шла о трех бывших корпусах для рабочих Ярославской Большой мануфактуры на улице Калмыковых 3, 4 и 6. Начальная цена права аренды на 49 лет этих зданий составляла символический 1 рубль за квадратный метр. Так один 4-этажный корпус площадью 4677,5 квадратных метра можно было арендовать за 4677,5 рублей.

Это стало возможно благодаря недавно принятому решению муниципалитета Ярославля. Обязательным условием договора при этом являлась обязанность арендатора осуществить реставрацию памятника с соблюдением всех охранных норм.

Однако эти условия пока не заинтересовали инвесторов. Расселенные корпуса находятся в аварийном состоянии. Вкладываться в их реставрацию никто не захотел.

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