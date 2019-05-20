Понедельник, 20 Мая 2019 года
17:09:54 МСК

Правительство РФ раскритиковали за саботаж национальных проектов

Экономика

Михаил Хазин признался, что не ждёт от реализации нацпроектов ничего

Москва, 20 мая 2019, 17:06 — REGNUM  Выделение средств на реализацию национальных проектов может разогнать инфляцию в РФ, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз об ускорении роста российской экономики за счёт инвестиций в национальные проекты, который озвучила в Государственной думе РФ первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Что такое рост экономики? Если имеется в виду, что деньги, которые направляются на нацпроекты, будут увеличивать ВВП, то может быть, — сказал Хазин. — Но с таким же успехом они могут увеличить, судя по увеличению оттока капитала, и закупки валюты, что, в свою очередь, разгонит инфляцию. Кроме того, я не понимаю, о каком ускорении роста идёт речь, так как у нас уже седьмой год идёт спад. А правительство максимально саботирует любые попытки каким-то образом развернуть эти национальные проекты. Таким образом, я не думаю, что от них будет какой-то эффект. В худшем случае это ускорит инфляцию, а в лучшем не произойдёт ничего».

Напомним, как сообщалось ранее, первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая 20 мая в Государственной думе, заявила о предстоящем ускорении роста экономики РФ.

«К концу года мы ожидаем ускорения роста [экономики] за счёт прежде всего государственных инвестиций в реализацию национальных проектов», — цитирует её ТАСС.

Читайте ранее в этом сюжете: У национальных проектов в РФ нет будущего – экономист Жуковский

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Национальные проекты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить