Правительство РФ раскритиковали за саботаж национальных проектов

Москва, , 17:06 — REGNUM Выделение средств на реализацию национальных проектов может разогнать инфляцию в РФ, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз об ускорении роста российской экономики за счёт инвестиций в национальные проекты, который озвучила в Государственной думе РФ первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Что такое рост экономики? Если имеется в виду, что деньги, которые направляются на нацпроекты, будут увеличивать ВВП, то может быть, — сказал Хазин. — Но с таким же успехом они могут увеличить, судя по увеличению оттока капитала, и закупки валюты, что, в свою очередь, разгонит инфляцию. Кроме того, я не понимаю, о каком ускорении роста идёт речь, так как у нас уже седьмой год идёт спад. А правительство максимально саботирует любые попытки каким-то образом развернуть эти национальные проекты. Таким образом, я не думаю, что от них будет какой-то эффект. В худшем случае это ускорит инфляцию, а в лучшем не произойдёт ничего».

Напомним, как сообщалось ранее, первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая 20 мая в Государственной думе, заявила о предстоящем ускорении роста экономики РФ.

«К концу года мы ожидаем ускорения роста [экономики] за счёт прежде всего государственных инвестиций в реализацию национальных проектов», — цитирует её ТАСС.

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