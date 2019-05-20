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Жителей двух регионов Северного Кавказа уберегли от нелегального пива

Экономика

Фуру с 11 тыс. бутылок «левого» пива задержали на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии

Нальчик, 20 мая 2019, 16:38 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии пресечена попытка провода в республику большой партии нелегального пива. Большегруз с 11 тысячами бутылок был задержан на границе с Северной Осетией, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования.

«В кузове большегрузного автомобиля было обнаружено около 11 тысяч бутылок пива различных наименований без фиксации в ЕГАИС», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД и Росалкогольрегулирования провели оперативные мероприятия по месту производства данной нелегальной продукции. Выяснилось, что ее производили в городе Владикавказе, на улице Тельмана. Там же были обнаружены производственные цеха и склады с готовой продукцией. Было изъято еще семь тысяч бутылок пива, информация о производстве которого также не была зафиксирована в ЕГАИС.

Все левое пиво было арестовано и направлено на досудебное хранение в АО «Росспиртпром». По данному факту началось административное расследование.

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Стоит отметить, что ранее в сети правоохранителей большей частью попадалась фальсифицировнная алкогольная продукция с более высоким содержанием спирта. Так, в марте 2019 года в Кабардино-Балкарии была пресечена попытка провоза 25 тонн спиртосодержащей продукции, которая не была внесена в ЕГАИС. Её проводили под видом настойки прополиса гомеопатической. Данный «медицинский препарат» крепостью 90%, расфасованной в пластиковые канистры, производило ООО «Марат и К».

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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