Почти 500 млн рублей потратили калужские аграрии на весенне-полевые работы

Калуга, , 16:28 — REGNUM В Калужской области на финансирование весенне-полевых работ 2019 года из бюджетов всех уровней было направлено около 500 млн рублей рублей, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания кабинета министров области.

По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, значительная часть сельхозорганизаций региона сев уже завершила. В целом посевная кампания в 2019 году прошла организованно. Наиболее успешно трудились аграрии Ферзиковского, Сухиничского, Перемышльского, Мещовского и Бабынинского районов области.

На калужских поля внесено 30 тысяч тонн минеральных удобрений, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Под урожай 2019 года озимые зерновые подкормлены на 35 тыс. га (90% от запланированного), многолетние — на 50 тыс. га (80%). Боронование многолетних трав проведено на площади 50 тыс. га, озимых — 41 тыс. га.

«На 20 мая под посев подготовлено 130 тыс. га (90% к плану). Яровой сев проведен на 125 тыс. га (83% плана), что на 28 тыс. га больше, чем в предыдущем году на эту же дату. Яровые зерновые посеяны на площади 52 тыс. га (98% плана), картофель — на площади 1700 га (70% к плану). Проведена химическая прополка озимых культур (7 тыс. га) и их профилактическая обработка (2,4 тыс. га).

В рамках стратегии импортозамещения в 2019 году сельскохозяйственные организации области планируют произвести закладку многолетних насаждений на площади более 300 га. Посеяно более 20 тыс. га кукурузы (55% к плану) и 22,5 тыс. га беспокровных многолетних трав. Однолетние травы высеяны на площади 10 тыс. га», — сказал Леонид Громов.