На Алексинской ТЭЦ запущена парогазовая установка в 115 МВт

Алексин, Тульская область, , 16:26 — REGNUM Запуск парогазовой установки мощностью 115 МВт состоялся на Алексинской ТЭЦ в городе Алексине Тульской области 20 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Открыл торжественную церемонию заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, который отметил, что на новой станции установлено самое современное оборудование и применяются самые эффективные технологии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что сегодня в регионе реализуются масштабные инвестпроекты, создаются новые предприятия. Для дальнейшего развития производства региону необходимы серьезные энергоресурсы. Он также напомнил, что в 2019 году статус территории опережающего социально-экономического развития получил моногород Алексин. С запуском нового оборудования на ТЭЦ ТОСЭР «Алексин» сможет предложить резидентам дополнительные энергетические мощности для реализации инвестиционных проектов, развития своих производств.

«Развитие Алексинской ТЭЦ — еще один шаг для укрепления инвестиционной привлекательности города. Реализация проекта увеличила электрическую мощность Алексинской ТЭЦ, сделала ее экологичнее. Это позволит создать более благоприятные условия для инвесторов, нарастить мощности и, самое главное, повысить энергонадежность как региона, так и страны в целом», — сказал Алексей Дюмин.

Глава Тульской области поблагодарил руководство и всех сотрудников ПАО «Квадра», министерство энергетики РФ и лично министра Александра Новака за реализацию инвестиционного проекта. Он также вручил региональные награды отличившимся сотрудникам ПАО «Квадра».

После церемонии открытия гости осмотрели производственные площади Алексинской ТЭЦ — блочный щит управления, турбинный цех, парогазовую установку. Как отметил губернатор Алексей Дюмин в беседе с представителями СМИ, ввод нового оборудования дает региону новый современный, эффективный источник электроэнергии.