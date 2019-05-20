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Россия запретила ввоз зерна из Пакистана

Экономика

В партии риса из Пакистана был обнаружен карантинный для России объект

Россия запретила ввоз зерна из Пакистана
Udo Schmidt
Капровый жук

Москва, 20 мая 2019, 16:19 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на ввоз в Россию зерна и продуктов его переработки из Пакистана. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, данная мера введена в целях предотвращения распространения карантинного для России объекта — капрового жука, который был выявлен в партии риса из Пакистана.

Сообщается, что запрет распространяется также на поставки пакистанского зерна, ввозимого из третьих стран в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

Ограничения будут действовать до проведения переговоров с пакистанской стороной. Партии риса, отгруженные до 18 мая, будут допущены на территорию России только после проведения полного государственного карантинного фитосанитарного контроля, отметили в Россельхознадзоре.

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