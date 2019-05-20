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В Москве выпущена партия нового материала для бронезащиты

Экономика

Он станет основой для производства бронеструктур, способных защищать личный состав и бронетехнику от пуль 7,62-мм и 14,5-мм калибров

Москва, 20 мая 2019, 16:06 — REGNUM  Специалисты московского предприятия «РТ-Химкомпозит» выпустили первую опытную партию карбида бора для производства лёгкой и сверхпрочной керамики. Материал позволит создавать высокоэффективные образцы бронезащиты нового поколения, сообщает 20 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Разработку инновационного материала выполнили специалисты «УНИХИМ с ОЗ» (Екатеринбург). Представленный ими карбид бора может использоваться для создания бронеструктур, предназначенных для защиты личного состава и военной техники от пуль среднего калибра стрелкового оружия 7,62 мм и крупного калибра 14,5 мм, применяемого для снайперских винтовок и пулеметов.

Генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский сообщил, что выпуск карбида бора на предприятии холдинга будет осуществляться в интересах российских изготовителей легкой бронекерамики.

Добавим, исследования проводились в рамках реализации государственной политики импортозамещения и обеспечения технологической независимости в критических областях. Мировые производители для изготовления бронежилетов используют оксид алюминия, карбид кремния и карбид бора.

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Военно-промышленный комплекс
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