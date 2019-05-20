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Нефть слабо реагирует на благоприятные новости

Экономика

Тем не менее ожидается рост к годовому максимуму $75,60

Москва, 20 мая 2019, 15:55 — REGNUM  Как оказалось, после прошедшей в выходные дни (18−19 мая) встречи мониторинговой группы ОПЕК+, позиция по сделке об ограничении добычи в рамках картеля единая. По крайней мере, так заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также на встрече декларировали выполнение условий по итогам апреля 2019 года на уровне 168% против 139% в марте. В целом эта встреча обеспечила благоприятный новостной фон на старте торгов на текущей неделе», — отметил эксперт.

Однако, если обратить внимание на предыдущие заявления со стороны России о целесообразности пролонгации сделки, встает вопрос действительно ли мнение российской стороны изменилось или заявление аль-Фалеха можно считать словесными интервенциями. Возможно, эти сомнения сдержали укрепление нефтяных котировок.

«Нефть марки Brent слабо отреагировала на итоги встречи ОПЕК+. Тем не менее, технически бычий тренд все еще актуален. В рамках базового сценария ожидается рост к годовому максимуму $75,60 за баррель. Тем более, что дополнительную помощь нефти может оказать приближающийся автомобильный сезон», — полагает Капустянский.

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