Понедельник, 20 Мая 2019 года
15:58:23 МСК

Компания из Турции профинансирует строительство ГОК в Казахстане

Экономика

Соглашение было подписано в рамках астанинского экономического форума

Нур-Султан, 20 мая 2019, 15:58 — REGNUM  Инвестиционное соглашение о строительстве горно-обогатительного комплекса (ГОК) на базе казахстанского месторождения Алайгыр подписали генеральный директор Esan Eczacibasi Серпиль Демирель и председатель правления «Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук».

В компании отметили, что соглашение было подписано на круглом столе по глобальным инвестициям, который состоялся в рамках астанинского экономического форума.

Согласно условиям соглашения, компания Esan Eczacibasi возьмет на себя 75% финансирования строительства горно-обогатительного комплекса на базе месторождения Алайгыр.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане состоялся астанинский экономический форум, в рамках которого прошел круглый стол по глобальным инвестициям. Во время мероприятия были подписаны соглашения на сумму $8,9 млрд.

Читайте также: На инвестиционном форуме в Казахстане подписали соглашения на $9 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить