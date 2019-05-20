Компания из Турции профинансирует строительство ГОК в Казахстане

Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Инвестиционное соглашение о строительстве горно-обогатительного комплекса (ГОК) на базе казахстанского месторождения Алайгыр подписали генеральный директор Esan Eczacibasi Серпиль Демирель и председатель правления «Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук».

В компании отметили, что соглашение было подписано на круглом столе по глобальным инвестициям, который состоялся в рамках астанинского экономического форума.

Согласно условиям соглашения, компания Esan Eczacibasi возьмет на себя 75% финансирования строительства горно-обогатительного комплекса на базе месторождения Алайгыр.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане состоялся астанинский экономический форум, в рамках которого прошел круглый стол по глобальным инвестициям. Во время мероприятия были подписаны соглашения на сумму $8,9 млрд.

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