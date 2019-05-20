В России ожидают увеличения доли лёгких вертолётов на мировом рынке

Москва, , 15:49 — REGNUM Более половины мирового вертолётного рынка до 2028 года займут лёгкие однодвигательные аппараты, а 22% всех продаж придётся на вертолёты взлетной массой 2−4 тонны с двумя двигателями. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Прогноз развития вертолётного рынка представил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Олег Ландин в рамках конференции «Рынок вертолетов: реалии и перспективы». Она прошла в рамках Двенадцатой международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2019.

По оценкам холдинга, среднее количество продаваемых вертолётов с газотурбинными двигателями будет увеличиваться примерно на 2% ежегодно и в конце составит около 860 машин. Стратегическими экспортными партнёрами для холдинга остаются страны, обладающие крупнейшими парками российских вертолетов: государства СНГ (79% всех вертолетов), Индия (31%), страны Африки (23%) и Ближнего Востока (20%), а также Китай и Юго-Восточная Азия (19%).

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