«Санкционка» из Польши вновь оказалась на мусорном полигоне в Дагестане

Махачкала, , 15:58 — REGNUM Более 2,1 тонн санкционных яблок из Польши задержали надзорные органы в Дагестане, на въезде в Махачкалу. Почти 200 ящиков с фруктами, запрещёнными к ввозу в Россию, были обнаружены в салоне автомобиля «ГАЗель», сообщили ИА REGNUM 20 марта в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Продукция транспортировалась в столицу республики из города Кизляра для продажи на рынке. Яблоки были изъяты и уничтожены механическим путем на мусорном полигоне Махачкалы. В отношении владельца груза составлен протокол об административном правонарушении.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 1,7 тонны яблок из Польши были ликвидированы в Дагестане и в начале марта 2019 года. Более 150 ящиков перевозили в грузовом фургоне из города Хасавюрта в Махачкалу. Аналогичным образом в середине декабря 2018 года в Дагестане поступили и с почти 1,2 тонной санкционных фруктов из Италии: были конфискованы и уничтожены 65 ящиков с яблоками и 29 — с грушами.

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