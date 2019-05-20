В России ежемесячно сокращается количество банков

Москва, , 15:49 — REGNUM Количество кредитных организаций в России, которые вправе осуществлять банковские операции, с начала 2019 года сократилось на 15 юридических лиц. Такие данные приводит Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Так, в 2019 году количество кредитных организаций, которые ведут банковские операции, планомерно сокращалось каждый месяц. На 1 января 2019 года их численность составляла 484 организации, а к 1 мая сократилась до 469. Что касается непосредственно банков, то на 1 января текущего года их количество составляло 440, а к 1 мая сократилось до 426, следует из отчета Центробанка России.

Эта же динамика характерна и для филиалов кредитных организаций, количество которых на территории России сократилось с начала года с 709 до 683. В то же время количество иностранных представительств российских организаций, которые ведут банковскую деятельность, осталось неизменным.

Сокращение продемонстрировали и дополнительные офисы кредитных организаций и их филиалов. По данным Центробанка России, с 1 января по 1 мая 2019 года их число сократилось с 20 499 до 20 292. Однако есть и исключения из общей динамики. Например, ПАО «Сбербанк» нарастило с начала года численность своих дополнительных офисов с 13 160 до 13 224.

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