Рублю помогают расти

Москва, , 15:45 — REGNUM Рубль будет дорожать по отношению к евро и доллару США на фоне дорогой нефти, ожиданий сильного спроса на российские ОФЗ на торгах Минфина РФ 15 мая и отсутствии релиза сильных статистических данных в начале недели (20 мая), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Дорогой доллар США в мире, а также негативный информационный фон в России о приближающейся рецессии могут спровоцировать продажи только при условии, что рубль повторно протестирует поддержку 63,50 по доллару США и 71,30 по евро», — считает эксперт.

Также стоит отметить, что на рынках активное работает фактор противоречия. Если информационное поле подогревают сообщениями о том, что экономика страны будет замедляться, то более вероятно, что спекулянты валютного рынка на этих сообщениях еще не станут продавать рубли. Хотя, стоит признать, что говорить о тотальном росте рубля не приходится, то есть сдерживать падение будут временно.

«Относительно рынка энергоресурсов стоит отметить, что в ближайшие дни нужно удерживать в фокусе сообщения США в ответ на комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

По его заявлениям группа ОПЕК+ достигла консенсуса в отношении «осторожного» сокращения запасы нефти, но по-прежнему будет внимательно следить и реагировать за потребностями «хрупкого рынка». Такая формулировка исключает увеличение объемов добычи, а значит в июне стоит ждать продление сделки», — отметил Стариков.

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