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В Северо-Казахстанской области усилят контроль за проездом фур

Экономика

В администрации области обсудили причины разрушения дорожного полотна

Петропавловск, Казахстан, 20 мая 2019, 15:41 — REGNUM  Аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил установить контроль за большегрузными автомобилями в регионе, сообщает 20 мая агентство «Казинформ».

Глава региона считает, что необходимо зафиксировать состояние дорог по состоянию на май и проверить его в конце осени. Аксакалов добавил, что к контролю должны подключиться и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и районные акиматы (администрации) и дорожная полиция.

«Если увидим, что дороги продавливаются и дальше, значит, ничего не принимаете», — отметил Аксакалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовало телефон доверия для сбора информации о проезде тяжеловесных самосвалов по автомобильным дорогам.

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