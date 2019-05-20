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Парк общественного транспорта Ингушетии изношен на 70%

Экономика

Власти наметили пути выхода из ситуации

Магас, 20 мая 2019, 15:28 — REGNUM  В Ингушетии 70% общественного транспорта находится в изношенном состоянии. Об этом главе республики Юнус-Бек Евкурову 20 мая доложил председатель комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации РИ Ислам Оздоев.

По поручению Евкурова, для уточнения показателя изношенности автопарка он будет обследован в течение месяца. После этого будет разработана дорожная карта по его обновлению. В среднем будет заменено по 10 автобусов в год. Все транспортные средства для автопарка ГУП «Ингушавтотранс» будут закупаться у российских производителей.

В ходе встречи Евкуров также поручил продлить движение общественного автотранспорта в летнее время до 22:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года власти Ингушетии сообщили о пополнении автотранспорта республики на 108 единиц. Все автобусы произведены на Павловском автобусном заводе в Нижнем Новгороде. Новый транспорт работает на газомоторном топливе и оборудован тахографами, системой ГЛОНАСС и ремнями безопасности для пассажиров.

Сообщалось, что на покупку нового автотранспорта было направлено 182 млн рублей из федерального бюджета, еще 10 млн выделил бюджет республики. Власти республики утверждали, что с закупкой новой техники транспортный парк автобусов на газомоторном топливе обновился более чем на 80%.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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