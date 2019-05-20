На обслуживание госдолга Киргизия потратила более 5,6 млрд рублей

Бишкек, , 15:17 — REGNUM Государственный долг Киргизии по итогам января — марта 2019 года составил $4 млрд 452,22 млн (около 287 млрд 759 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

В том числе сумма внешнего долга около $3 млрд 792,5 млн (около 245 млрд 117 млн рублей) или 43,8% прогнозного ВВП Киргизии, а внутреннего — почти $659,8 млн (42 млрд 643 млн рублей) или 7,6% ВВП.

На обслуживание госдолга в первом квартале 2019 года из бюджета направлено почти 6 млрд 126,4 млн сомов (около 5 млрд 666 млн рублей). Из этих денег на выплаты по внешнедолговым обязательствам потрачено около 3 млрд 656,9 млн сомов (около 3 млрд 382 млн рублей), по внутреннему долгу — 2 млрд 469,5 млн сомов (около 2 млрд 284 млн рублей).

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